МИД Украины зовет на разговор представителя Чехии из-за "позорных заявлений" спикера

МИД Украины пригласил на разговор временного поверенного Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента Томио Окамуры.

Об этом сообщил в понедельник спикер МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Тихий прокомментировал заявление вице-премьера Чехии Алены Шиллеровой о вызове посла Украины Василия Зварича в МИД Чехии 5 января. Прага требует от него объяснения его реакции на новогоднюю речь председателя Палаты депутатов Томио Окамуры.

"В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента. Этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге", – сообщил Тихий.

Он добавил, что Украина ценит стратегическое партнерство с Чехией и благодарна чешскому народу за непоколебимую солидарность с первых дней полномасштабного вторжения России.

В то же время, по словам Тихого, "позорные заявления" отдельных политиков не должны наносить ущерб плодотворному сотрудничеству двух государств.

В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства.

Но министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.