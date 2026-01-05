Співробітники Лувру вирішили поновити страйк після перерви на свята

Співробітники всесвітньо відомого музею Лувру у Парижі вирішили поновити страйк, що знову призведе до обмеженої роботи закладу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вранці 5 січня близько 350 співробітників музею провели зібрання щодо того, чи продовжувати призупинений на свята страйк, та одностайно підтримали таке рішення, вважаючи недостатніми результати перемовин з Міністерством культури.

Співробітники протестують проти некомплекту штату, зокрема в охороні, недостатню увагу до модернізаційних потреб, а також проти збільшення вартості квитків для туристів з-за меж Європи. Раніше у Мінкульті вже пообіцяли відмову від скорочення фінансування і кроки для збільшення чисельності працівників і збільшення зарплатні.

В адміністрації Лувру повідомили, що у цей період музей працюватиме частково – буде доступний маршрут повз найпопулярніші твори мистецтва, у тому числі "Мона Лізу" Леонардо да Вінчі.

Попередній страйк розпочали 15 грудня та закінчили 19 грудня.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

До того додався потоп у бібліотеці з єгиптології, внаслідок якого постраждала тематична науково-дослідницька література приблизно 100-річної давнини.