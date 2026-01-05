Сотрудники Лувра решили возобновить забастовку после перерыва на праздники

Сотрудники всемирно известного музея Лувра в Париже решили возобновить забастовку, что снова приведет к ограниченной работе заведения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром 5 января около 350 сотрудников музея провели собрание о том, продолжать ли приостановленную на праздники забастовку, и единодушно поддержали такое решение, считая недостаточными результаты переговоров с Министерством культуры.

Сотрудники протестуют против некомплекта штата, в частности в охране, недостаточное внимание к модернизационным потребностям, а также против увеличения стоимости билетов для туристов из-за пределов Европы. Ранее в Минкульте уже пообещали отказ от сокращения финансирования и шаги для увеличения численности работников и увеличения зарплаты.

В администрации Лувра сообщили, что в этот период музей будет работать частично – будет доступен маршрут мимо самых популярных произведений искусства, в том числе "Мона Лизы" Леонардо да Винчи.

Предыдущую забастовку начали 15 декабря и закончили 19 декабря.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

К тому добавился потоп в библиотеке по египтологии, в результате которого пострадала тематическая научно-исследовательская литература примерно 100-летней давности.