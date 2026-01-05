Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух у Британії

Ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона призупинив польоти через екстремальні погодні умови, також постраждало наземне сполучення у Великій Британії.

Про це повідомила адміністрація аеропорту у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

В аеропорті заявили у понеділок, 5 січня, що через "зимові погодні умови" злітна смуга закрита, а команди продовжують розчищати сніг та лід.

"Рейси можуть затримуватися, а деякі з них вже скасовано", – заявили в компанії.

Також кілька рейсів було скасовано в основних аеропортах Великої Британії, таких як "Лондон-Гітроу", "Манчестер", "Брістоль" та "Единбург", що вплинуло на авіакомпанії EasyJet, British Airways, KLM та AirFrance.

Зауважимо також, що постраждали не лише користувачі аеропорту. Екстремальні погодні умови вплинули й на транспортне сполучення по всій країні.

Фото: Sky News

Зокрема компанія ScotRail попередила про порушення руху поїздів в районі Абердіна та Інвернесса. Як пише Sky News, компанія Network Rail Scotland також заявила, що її поїзди в цьому районі, ймовірно, не курсуватимуть до полудня.

Компанія National Rail повідомила, що поїзди в Північному Вельсі будуть скасовані або змінені.

Метеорологічне бюро Великої Британії оприлюднило дані про снігопади, які були зафіксовані в різних місцях країни сьогодні. Найбільше снігу було зафіксовано в Лох Гласкарнох в Шотландських горах, де випало понад 30 см снігу.

Цього ж дня писали, що через снігопади у Нідерландах виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах скасовані чи курсують з порушеним графіком.

На додачу в аеропорту "Схіпхол", що є одним з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.

Класична зимова погода з мінусовими температурами та снігом зараз переважає у більшій частині Європи.