Из-за снегопада в Нидерландах не курсируют международные поезда Eurostar

Из-за сильного снегопада над Нидерландами отменили дневные рейсы международных поездов Eurostar сообщением с Парижем и Лондоном.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Масштабные транспортные проблемы из-за зимней непогоды не обошли международные скоростные поезда Eurostar – рейсы, курсирующие между Нидерландами, Парижем и Лондоном отменены как минимум до вечера, сообщили в администрации Нидерландской железной дороги NS.

Поскольку через территорию страны проходят маршруты многих других международных поездов, непогода повлияла и на их маршруты. Например, поезд из Брюсселя временно прибывает в Роттердам вместо Амстердама. Поезда из Кельна и Дюссельдорфа едут в объезд и не останавливаются в Утрехте и Амстердаме. Железнодорожное сообщение вокруг Амстердама фактически парализовано.

По состоянию на 14 часов протяженность пробок на дорогах страны из-за снега достигала 175 км – что уже существенно меньше, чем 700 в начале дня. Самая сложная ситуация – в районе Утрехта.

"Снежный коллапс" в международном аэропорту "Схипхол" под Амстердамом, который привел к отмене сотен рейсов, постепенно завершается – после 14 часов отдельные рейсы все же начали отправляться и прибывать. Некоторые прибывающие рейсы до сих пор перенаправляют в Брюссель и Дюссельдорф.

В администрации аэропорта уверяют, что вся имеющаяся техника непрерывно работает над расчисткой взлетно-посадочной полосы.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Британии.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.