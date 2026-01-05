Бабиш: посол Украины нарушил дипломатические обычаи, критикуя нашего спикера

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич вышел за пределы дипломатического этикета, критикуя заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры в его новогодней речи.

Об этом он заявил в понедельник после заседания правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, министр иностранных дел Петр Мацинка в понедельник встретится с украинским дипломатом. Он также сказал, что президент Петр Павел может высказать свои оговорки относительно речи Окамури непосредственно на встрече высших конституционных должностных лиц, которая состоится 26 января.

"Он, скажем так, нарушил некоторые дипломатические обычаи. Ему нечего нас здесь учить. Он дипломат. Хорошо, если так говорит министр иностранных дел Украины, он политик", – сказал Бабиш.

В своей речи Окамура раскритиковал предоставление оружия Украине и руководство украинского государства, что вызвало острую реакцию оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов. Он выступил против членства Украины в ЕС, жестко раскритиковал позицию ЕС и окружение президента Владимира Зеленского, назвав их "украинскими ворами вокруг хунты Зеленского".

5 января стало известно, что МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента Томио Окамуры.

Посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства.

Но министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.