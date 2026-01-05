Снігопад у Франції призвів до "рекордних" заторів довкола Парижа

Снігопад у північній частині Франції у понеділок спричинив перебої у русі транспорту і масштабні затори, які вже називають історичним рекордом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Через снігопад у 26 департаментах на півночі Франції оголосили "помаранчеве" попередження, а у столичному регіоні активували спецрежим обмеження швидкості транспорту до 80 км/год через ожеледь та заборонили пересування важким фурам і вантажівкам, що перевозять небезпечні речовини.

За даними ресурсів, що відстежують затори на дорогах у реальному часі, вдень довжина корків у столичному регіоні Іль-де-Франс сягнула спершу 790, а ближче до вечора – 900 кілометрів. Попереднім рекордом вважають 739 кілометрів у лютому 2018 року, коли також засніжило.

У префектурі регіону О-де-Франс оголосили, що у департаментах Уаза і Сомма через негоду не курсуватимуть шкільні автобуси і міжміське сполучення громадським транспортом.

В Руані, що на північному заході країни, вже вдень повідомили про масштабні перебої з громадським транспортом.

У префектурі департаменту Івлін, що розташований на захід від Парижа, закликали роботодавців відпустити працівників додому о 15 годині, оскільки дорога додому може виявитися набагато довшою, ніж за нормальних умов. Там також завчасно оголосили, що шкільний транспорт у вівторок не курсуватиме.

Міністр транспорту Філіпп Табаро закликав уникати поїздок приватними авто принаймні до середини дня вівторка, коли ситуація з погодою покращиться.

Також французьке управління цивільної авіації попросило авіалінії скасували 15% рейсів у паризьких аеропортах до пізнього вечора через складні погодні умови.

Оператор громадського транспорту в Парижі й передмістях RATP, що відповідає у тому числі за метро, трамваї та приміські електрички, забезпечить цілодобове курсування якогось транспорту, щоб запобігти намерзанню ожеледі на коліях.

Снігу поки що небагато – товщина покриву складає всього кілька сантиметрів. За прогнозами, у столичному регіоні та на півночі за ніч може випасти до 5 см снігу, місцями – до 15 см.

Минулої ночі температура повітря місцями сягала -10 і нижче, що останніми роками є рідкісним явищем для Франції. У Парижі вночі було -4°C.

Зимова погода спричинила великі проблеми з транспортом також у Нідерландах та Британії, та призвела, серед іншого, до скасування сотень авіарейсів і міжнародних поїздів Eurostar.