Франція просить авіакомпанії скасувати 15% рейсів у аеропортах Парижа через снігопади

У понеділок, 5 січня, французьке управління цивільної авіації попросило авіакомпанії скасувати 15% рейсів до пізнього вечора в аеропортах Орлі та Шарль де Голль після сильних снігопадів у французькій столиці Парижі.

Про це Reuters повідомив представник управління, пише "Європейська правда".

За словами представника управління, авіакомпанії можуть самостійно вибирати, які рейси скасовувати, головне, щоб вони зменшили кількість зльотів і посадок.

Авіакомпаніям було запропоновано зменшити кількість рейсів до 20:00 за центральноєвропейським часом в аеропорту "Париж-Шарль де Голль" і до 23:30 за центральноєвропейським часом в аеропорту "Париж-Орлі".

Міністерство транспорту Франції закликало мандрівників перевіряти, чи вилітає їхній рейс, перед тим як виходити з дому, і добиратися до аеропорту громадським транспортом, а не автомобілем.

Писали, що ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона призупинив польоти через екстремальні погодні умови, також постраждало наземне сполучення у Великій Британії.

Цього ж дня писали, що через снігопади у Нідерландах виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах скасовані чи курсують з порушеним графіком.

На додачу в аеропорту "Схіпхол", що є одним з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів.