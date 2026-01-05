Снегопад во Франции привел к "рекордным" пробкам вокруг Парижа

Снегопад в северной части Франции в понедельник вызвал перебои в движении транспорта и масштабные пробки, которые уже называют историческим рекордом.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Из-за снегопада в 26 департаментах на севере Франции объявили "оранжевое" предупреждение. В столичном регионе активировали спецрежим ограничения скорости транспорта до 80 км/ч из-за гололеда и запретили передвижение тяжелым фурам и грузовикам, перевозящим опасные вещества.

По данным ресурсов, отслеживающих пробки на дорогах в реальном времени, днем длина пробок в столичном регионе Иль-де-Франс достигла сначала 790, а ближе к вечеру – 900 километров. Предыдущим рекордом считаются 739 километров в феврале 2018 года, когда также выпал снег.

В префектуре региона О-де-Франс объявили, что в департаментах Уаза и Сомма из-за непогоды не будут курсировать школьные автобусы и междугороднее сообщение общественным транспортом.

В Руане, что на северо-западе страны, уже днем сообщили о масштабных перебоях с общественным транспортом.

В префектуре департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа, призвали работодателей отпустить работников домой в 15 часов, поскольку дорога домой может оказаться намного сложнее, чем в нормальных условиях. Там также заранее объявили, что школьный транспорт во вторник не будет курсировать.

Министр транспорта Филипп Табаро призвал избегать поездок на частных автомобилях по крайней мере до середины дня во вторник, когда ситуация с погодой улучшится.

Оператор общественного транспорта в Париже и пригородах RATP, отвечающий в том числе за метро, трамваи и пригородные электрички, обеспечит круглосуточное курсирование какого-то транспорта, чтобы предотвратить намерзание льда на путях.

Также французское управление гражданской авиации попросило авиалинии отменить 15% рейсов в парижских аэропортах до позднего вечера из-за сложных погодных условий.

На железной дороге объявили, что обеспечат круглосуточное курсирование какого-либо транспорта, чтобы предотвратить намерзание гололеда.

Снега пока немного – толщина покрова составляет всего несколько сантиметров. По прогнозам, в столичном регионе и на севере за ночь может выпасть до 5 см снега, местами – до 15 см.

Прошлой ночью температура воздуха местами достигала -10 и ниже, что в последние годы является редким явлением для Франции. В Париже ночью было -4°C.

Зимняя погода вызвала большие проблемы с транспортом также в Нидерландах и Великобритании и привела, среди прочего, к отмене сотен авиарейсов и международных поездов Eurostar.