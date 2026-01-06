Глава Пентагону поглузував з роботи російської ППО у Венесуелі

Глава Пентагону Піт Гегсет висміяв роботу російської ППО, яка не спрацювала під час американської спецоперації в Каракасі.

Про це він заявив під час виступу в рамках туру "Арсенал свободи", повідомляє "Європейська правда".

За словами Гегсета, три ночі тому всі побачили, як "майже 200 наших найкращих американців" вирушили до центру Каракаса у Венесуелі.

"Схоже, російська протиповітряна оборона не спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, для підтримки правоохоронних органів", – сказав очільник Пентагону.

Він додав, що при цьому не загинув жоден американець.

Росія і Венесуела мають довгострокове військово-технічне партнерство. Москва постачала Каракасу різноманітну зброю, щоб посилити обороноздатність Венесуели й укріпити свій вплив у Латинській Америці.

Зокрема, у Венесуели на озброєнні є російські комплекси С-300, "Панцир" і "Бук-М2".

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

Читайте також: "Для Кремля дії США у Венесуелі стали зеленим сигналом. Але це також серйозний удар по РФ".