Глава Пентагона высмеял работу российской ПВО в Венесуэле

Глава Пентагона Пит Хегсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе.

Об этом он заявил во время выступления в рамках тура "Арсенал свободы", сообщает "Европейская правда".

По словам Хегсета, три ночи назад все увидели, как "почти 200 наших лучших американцев" отправились в центр Каракаса в Венесуэле.

"Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов", – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что при этом не погиб ни один американец.

Россия и Венесуэла имеют долгосрочное военно-техническое партнерство. Москва поставляла Каракасу разнообразное оружие, чтобы усилить обороноспособность Венесуэлы и укрепить свое влияние в Латинской Америке.

В частности, в Венесуэле на вооружении есть российские комплексы С-300, "Панцирь" и "Бук-М2".

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

Читайте также: "Для Кремля действия США в Венесуэле стали зеленым сигналом. Но это также серьезный удар по РФ".