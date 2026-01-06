Прем’єр Канади відреагував на призначення Фріланд радницею Зеленського

Канадський прем’єр Марк Карні заявив, що колишня міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд має "унікальну кваліфікацію" для роботи на посаді радниці з питань економічного розвитку президента України.

Про це Карні написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він подякував Фріланд за роботу на посаді спеціального представника з питань відбудови України та зазначив, що її призначення є ще одним свідченням незмінної підтримки Канадою України.

"Ви маєте унікальну кваліфікацію для виконання цієї важливої нової ролі… Канада й надалі підтримуватиме Україну, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир", – запевнив Карні.

Президент України Володимир Зеленський 5 січня призначив Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія.

Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою. У період з 2017 по 2019 рік очолювала Міністерство закордонних справ Канади.

У вересні 2025 року Фріланд пішла з уряду і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України.