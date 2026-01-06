Премьер Канады отреагировал на назначение Фриланд советницей Зеленского

Канадский премьер Марк Карни заявил, что бывшая министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд имеет "уникальную квалификацию" для работы на должности советника по вопросам экономического развития президента Украины.

Об этом Карни написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он поблагодарил Фриланд за работу на посту специального представителя по вопросам восстановления Украины и отметил, что ее назначение является еще одним свидетельством неизменной поддержки Канадой Украины.

"Вы обладаете уникальной квалификацией для выполнения этой важной новой роли... Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", – заверил Карни.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января назначил Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла ее Либеральная партия.

Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером. В период с 2017 по 2019 год возглавляла Министерство иностранных дел Канады.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.