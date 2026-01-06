Премьер Дании: захват США Гренландии будет означать конец НАТО

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что американская силовая аннексия Гренландии будет означать конец Североатлантического альянса.

Об этом она сказала датскому телеканалу TV2, сообщает "Европейская правда".

По словам Фредериксен, если США решат военным путем атаковать другую страну НАТО, "то все закончится".

"Включая наше НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны", – заявила премьер Дании.

Она добавила, что делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Я верю в демократию и международные правила игры. И я также верю, что нельзя менять границы тем или иным образом", – добавила глава датского правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по поводу острова он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждается в контроле над Гренландией.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил 5 января, что США являются "сверхдержавой" и соответственно будут вести себя как "сверхдержава".