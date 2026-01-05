Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози

Лідери Гренландії та Данії закликали президента CША Дональда Трампа припинити погрожувати захопити острів, який є частиною Данського королівства.

Про це, як пише "Європейська правда", вони написали у своїх соцмережах.

Заклики Метте Фредеріксен та Єнса-Фредеріка Нільсена пролунали після того, як Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен написала у Facebook, що США "не мають права анексувати жодну з трьох країн, що входять до складу Данського королівства".

Фредеріксен зазначила, що Данія є союзником НАТО, і що Гренландія, як частина королівства, охоплена гарантіями безпеки Альянсу.

"Тому я наполегливо закликаю Сполучені Штати припинити погрози історично близькому союзнику, іншій країні та іншому народу, які дуже чітко заявили, що вони не продаються", – сказала вона.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відзначив, що "коли президент Сполучених Штатів говорить про те, що "нам потрібна Гренландія", і пов'язує нас з Венесуелою та військовим втручанням, це не просто неправильно. Це дуже нешанобливо".

"Союзи базуються на довірі. А довіра вимагає поваги. Погрози, тиск і розмови про анексію не мають місця між друзями. Так не розмовляють з народом, який знову і знову демонстрував відповідальність, стабільність і лояльність. Досить", – написав Єнс-Фредерік Нільсен.

Трамп повторив свої коментарі щодо Гренландії під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One в неділю, заявивши, що ЄС потребує, щоб США отримали Гренландію.

Наприкінці грудня Трамп оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. Це викликало обурення як в Данії, так і в Гренландії.

У ЄС заявили, що збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету та недоторканності кордонів є надзвичайно важливим для Європейського Союзу.