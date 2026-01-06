Макрон у четвер зустрінеться з лідерами партій, щоб обговорити гарантії безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 8 січня, проведе зустріч з лідерами партій та головами груп, представлених у Національних зборах та Сенаті, щоб обговорити "Україну та пов’язані з нею гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Зустріч Макрона з лідерами партій та парламентських груп розпочнеться о 17:00 за Парижем. Туди також запрошені Голова Національних зборів Яель Браун-Піве, Голова Сенату Жерар Ларше та голови відповідних парламентських комітетів – оборони, закордонних справ та європейських справ.

Ця зустріч є продовженням засідання "коаліції рішучих", яке відбудеться у вівторок, 6 січня, у Парижі.

Як повідомляла "Європейська правда", на цій зустрічі лідери країн-учасниць мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

До засідання долучаться представники США – спецпосланець американського президента Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер.

Також у засіданні візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.