Макрон в четверг встретится с лидерами партий, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 8 января, проведет встречу с лидерами партий и главами групп, представленных в Национальном собрании и Сенате, чтобы обсудить "Украину и связанные с ней гарантии безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Встреча Макрона с лидерами партий и парламентских групп начнется в 17:00 по Парижу. Туда также приглашены председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, председатель Сената Жерар Ларше и председатели соответствующих парламентских комитетов – обороны, иностранных дел и европейских дел.

Эта встреча является продолжением заседания "коалиции решительных", которое состоится во вторник, 6 января, в Париже.

Как сообщала "Европейская правда", на этой встрече лидеры стран-участниц должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

К заседанию присоединятся представители США – спецпосланник американского президента Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Также в заседании примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.