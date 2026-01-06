Глава МЗС Нідерландів підтримав Данію на тлі нових зазіхань Трампа на Гренландію

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Вел наголосив, що вирішувати щодо майбутнього Гренландії мають лише гренландці та Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Ван Вел зазначив, що Гренландія є стратегічно важливою для безпеки в Арктиці, та що Нідерланди виступають за діалог і співпрацю між членами НАТО задля подальшого зміцнення безпеки у тому регіоні.

Greenland plays a key role in safeguarding Arctic security. NL encourages dialogue and cooperation between NATO allies to further strengthen our security there. Concerning the future of Greenland it is up to Denmark & Greenland to decide. The NL fully supports our Danish friends. – David van Weel (@ministerBZ) January 6, 2026

"Стосовно майбутнього Гренландії вирішувати мають Данія і Гренландія. Нідерланди цілковито підтримують наших данських друзів", – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець Північноатлантичного альянсу.