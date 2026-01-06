Глава МИД Нидерландов поддержал Данию на фоне новых посягательств Трампа на Гренландию

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вел подчеркнул, что решать относительно будущего Гренландии должны только гренландцы и Дания.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Ван Вел отметил, что Гренландия является стратегически важной для безопасности в Арктике, и что Нидерланды выступают за диалог и сотрудничество между членами НАТО для дальнейшего укрепления безопасности в этом регионе.

Greenland plays a key role in safeguarding Arctic security. NL encourages dialogue and cooperation between NATO allies to further strengthen our security there. Concerning the future of Greenland it is up to Denmark & Greenland to decide. The NL fully supports our Danish friends. – David van Weel (@ministerBZ) January 6, 2026

"Относительно будущего Гренландии решать должны Дания и Гренландия. Нидерланды полностью поддерживают наших датских друзей", – написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле снова заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец Североатлантического альянса.