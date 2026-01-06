Міністр оборони Фінляндії не вірить, що Трамп надумає захоплювати Гренландію силою

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що реальної загрози силового захоплення Гренландії США немає, попри риторику Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ilta-Sanomat.

Хяккянен висловив переконання, що Трамп вдасться до захоплення Гренландії, попри його риторику – оскільки у владі США добре розуміють, що їхня глобальна економічна й політична могутність тримається у тому числі на співпраці з союзниками.

"Усі союзники в Азії, Європі та на Близькому Сході зараз пильно стежать, як (США) поводяться зі своїми союзниками у світі. Якщо з кимось із союзників у будь-якій мережі станеться щось особливе – це серйозно вплине на перевагу США над Китаєм, яка зараз є суттєвою. У Китаю не має такої глобальної мережі надійних союзників, як у США", – зазначив Хяккянен.

Він відзначив як позитив те, що США почали активніше цікавитись безпекою в Арктиці.

"Але, ясна річ, справи, щодо яких мають вирішувати данці – це справи, щодо яких мають вирішувати данці", – додав міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець Північноатлантичного альянсу.