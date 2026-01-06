Министр обороны Финляндии не верит, что Трамп надумает захватывать Гренландию силой

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что реальной угрозы силового захвата Гренландии США нет, несмотря на риторику Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Ilta-Sanomat.

Хяккянен выразил убеждение, что Трамп прибегнет к захвату Гренландии, несмотря на его риторику – поскольку во власти США хорошо понимают, что их глобальная экономическая и политическая мощь держится в том числе на сотрудничестве с союзниками.

"Все союзники в Азии, Европе и на Ближнем Востоке сейчас пристально следят, как (США) ведут себя со своими союзниками в мире. Если с кем-то из союзников в какой-либо сети произойдет что-то особенное – это серьезно повлияет на преимущество США над Китаем, которое сейчас является существенным. У Китая нет такой глобальной сети надежных союзников, как у США", – отметил Хяккянен.

Он отметил как позитив то, что США начали активнее интересоваться безопасностью в Арктике.

"Но, конечно, дела, по которым должны решать датчане – это дела, по которым должны решать датчане", – добавил министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле снова заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец Североатлантического альянса.