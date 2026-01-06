Литва може анулювати дозвіл на проживання опозиціонера РФ за антиукраїнські висловлювання

Міграційна служба Литви вирішить, чи може представник російської опозиції Леонід Волков, який проживає в країні і назвав українських солдатів та посадовців "нацистами", продовжувати мати дозвіл на проживання в Литві.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У вівторок, 6 січня, Міграційна служба Литви зв'язалася з Державною службою безпеки країни для додаткової "консультації щодо можливої загрози державній безпеці та попросила оцінити заяви іноземця, що з'явилися у відкритому доступі".

Литовський закон про правовий статус іноземців передбачає, що тимчасовий дозвіл на проживання може бути анульований, якщо проживання іноземця в країні становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей.

Йдеться про заяви, які були опубліковані напередодні – листування між Волковим та представницею Російського добровольчого корпусу в українській армії, в якому Волков зневажливо висловлювався про командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна.

У грудні українська військова розвідка інсценувала загибель Капустіна, розшукуваного Росією, і ця операція стала відомою в січні. У листуванні Волков зрадів "смерті" Капустіна.

"У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди, помер", – написав він.

Він також назвав тодішнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова "огидним провінційним політичним технологом".

"Сподіваюся, що друзі Капустіна підуть за ним. [Андрій] Єрмак буде ув'язнений, [Михайло] Подоляк буде ув'язнений, Буданов буде ув'язнений, і всі інші пропагандисти та лицеміри будуть ув'язнені. І тоді Україна матиме шанс на перемогу. Але поки вона будується на капусті, ніхто на неї не буде дивитися", – заявив він.

Після того як ці повідомлення були опубліковані – Волков перепросив за лист, який він назвав "емоційним і різким", і повторив, що засуджує "неонацистів".

Голова Комітету з питань закордонних справ Литви Ремігіюс Мотузас заявив, що після оцінки заяв Волкова служби країни повинні вирішити, чи може він продовжувати перебувати в Литві.

"Ми проконсультуємося з Комітетом національної безпеки та іншими органами. Я вважаю, що це дійсно слід зробити, і тільки після цього слід прийняти остаточне рішення про те, чи може Волков проживати в Литві, в Європейському Союзі, чи ні", – сказав він.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс своєю чергою зазначив, що особи, які не підтримують суверенітет, територіальну цілісність та оборонні потреби України, "мають прямі наслідки для національної безпеки Литовської Республіки".

"Очікується, що громадяни Литви, а особливо іноземні громадяни, які проживають у Литві з тим чи іншим статусом, які мають дозвіл на проживання в Литві або притулок, виявлятимуть належну повагу та підтримку основних положень національної безпеки Литви", – додав він.

1 вересня стало відомо, що Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало перевірку колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

Нещодавно з Фінляндії депортували солдата, який входив до лав ПВК "Вагнер" та який незаконно перетнув фінський кордон.