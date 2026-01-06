Литва может аннулировать вид на жительство оппозиционера РФ за антиукраинские высказывания

Миграционная служба Литвы решит, может ли представитель российской оппозиции Леонид Волков, который проживает в стране и назвал украинских солдат и чиновников "нацистами", продолжать иметь вид на жительство в Литве.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Во вторник, 6 января, Миграционная служба Литвы связалась с Государственной службой безопасности страны для дополнительной "консультации относительно возможной угрозы государственной безопасности и попросила оценить заявления иностранца, появившиеся в открытом доступе".

Литовский закон о правовом статусе иностранцев предусматривает, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в стране представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

Речь идет о заявлениях, которые были опубликованы накануне – переписка между Волковым и представительницей Русского добровольческого корпуса в украинской армии, в которой Волков пренебрежительно высказывался о командире Русского добровольческого корпуса Денисе Капустине.

В декабре украинская военная разведка инсценировала гибель Капустина, разыскиваемого Россией, и эта операция стала известной в январе. В переписке Волков обрадовался "смерти" Капустина.

"В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер", – написал он.

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова "отвратительным провинциальным политическим технологом".

"Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет арестован, [Михаил] Подоляк будет арестован, Буданов будет арестован, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут арестованы. И тогда у Украины будет шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть", – заявил он.

После того как эти сообщения были опубликованы – Волков извинился за письмо, которое он назвал "эмоциональным и резким", и повторил, что осуждает "неонацистов".

Председатель Комитета по иностранным делам Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что после оценки заявлений Волкова службы страны должны решить, может ли он продолжать находиться в Литве.

"Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и другими органами. Я считаю, что это действительно следует сделать, и только после этого следует принять окончательное решение о том, может ли Волков проживать в Литве, в Европейском Союзе, или нет", – сказал он.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в свою очередь отметил, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, "имеют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики".

"Ожидается, что граждане Литвы, а особенно иностранные граждане, проживающие в Литве с тем или иным статусом, имеющие вид на жительство в Литве или убежище, будут проявлять должное уважение и поддержку основных положений национальной безопасности Литвы", – добавил он.

1 сентября стало известно, что Национальное бюро расследований Финляндии начало проверку бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.

Недавно из Финляндии депортировали солдата, который входил в ряды ЧВК "Вагнер" и незаконно пересек финскую границу.