Ексвагнерівця, який утік до Фінляндії лісом, депортували в Росію

Росіянин, який незаконно перетнув фінський кордон, був 14 листопада повернутий назад до Росії.

Про це повідомила прикордонна служба Північної Карелії, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Прикордонна служба зазначає, що публікує інформацію про висилку цієї людини з країни у винятковому порядку, оскільки навколо неї розгорнулася широка суспільна дискусія.

Раніше Yle повідомляло, що фінська влада затримала солдата, який входив до лав ПВК "Вагнер".

Тепер прикордонна служба Північної Карелії підтверджує, що висланий на батьківщину росіянин дійсно має військове минуле, проте подробиць про його службу прикордонники не розголошують.

Заступник начальника прикордонної служби Північної Карелії Мікко Каллінен розповів Yle, як чоловіка повернули в РФ: "Повернення було здійснено так: співробітниками патруля прикордонної служби Північної Карелії чоловіка доправили до пункту пропуску Ніірала, де його супроводили до державного кордону і він залишив територію Фінляндії, перейшовши до Росії. Я не буду детально коментувати дії російської влади, але зазначу, що її співробітники завжди присутні на цьому пункті пропуску"

Прикордонна служба Північної Карелії затримала чоловіка в місті Кітеї 17 червня, коли той незаконно перетнув кордон із Росії до Фінляндії. Росіянин був виявлений завдяки внутрішньому контролю прикордонників.

За інформацією Yle, датчики, встановлені на фінському кордоні, зафіксували присутність чоловіка, після чого його затримав патруль прикордонної служби.

Yle також має у своєму розпорядженні фото– і відеоматеріали, на яких Євгеній зафіксований на сході України та розповідає про свою участь у військових діях.

Євгеній сам ідентифікує себе як вагнерівця на своїх публічних сторінках у соцмережах. Там він публікував відео, де, зокрема, критикував російське військове керівництво.

Раніше фінська влада підтвердила Yle, що росіянин подавав заяву на отримання міжнародного захисту у Фінляндії.

1 вересня стало відомо, що Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало перевірку колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.