ЗМІ: на війні в Україні загинув естонський росіянин, що приєднався до армії РФ

Естонське видання дізналося про загибель на фронті в Україні мешканця Естонії, ймовірно етнічного росіянина, що приєднався до армії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє місцеве видання Virumaateataja.

За даними редакції, йдеться про 54-річного чоловіка з міста Тапа на півночі Естонії. Він займався бізнесом та входив до опікунської ради місцевої російськомовної школи.

Влітку 2025 року він нібито поїхав у Росію і там вступив до лав російської армії, після чого опинився на фронті в Україні. За інформацією видання, у листопаді 2025 року він загинув.

На початку січня стало відомо про смерть у лікарні громадянина Польщі, який з 2022 року воював у Силах оборони України і отримав поранення на Харківщині.

У листопаді у Києві попрощались із 21-річним угорцем, який загинув, захищаючи Україну.

Нагадаємо, влітку 2025 року росіянина з естонської Нарви засудили до ув'язнення за шпигунство.