ЗМІ: на війні в Україні загинув естонський росіянин, що приєднався до армії РФ

Новини — Вівторок, 6 січня 2026, 15:28 — Марія Ємець

Естонське видання дізналося про загибель на фронті в Україні мешканця Естонії, ймовірно етнічного росіянина, що приєднався до армії РФ. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє місцеве видання Virumaateataja.

За даними редакції, йдеться про 54-річного чоловіка з міста Тапа на півночі Естонії. Він займався бізнесом та входив до опікунської ради місцевої російськомовної школи. 

Влітку 2025 року він нібито поїхав у Росію і там вступив до лав російської армії, після чого опинився на фронті в Україні. За інформацією видання, у листопаді 2025 року він загинув. 

На початку січня стало відомо про смерть у лікарні громадянина Польщі, який з 2022 року воював у Силах оборони України і отримав поранення на Харківщині. 

У листопаді у Києві попрощались із 21-річним угорцем, який загинув, захищаючи Україну.

Нагадаємо, влітку 2025 року росіянина з естонської Нарви засудили до ув'язнення за шпигунство.

