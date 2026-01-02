У лікарні помер польський доброволець, поранений у боях на Харківщині 

28-річний польський доброволець Кацпер Басс із позивним "Француз" помер від поранень, отриманих наприкінці грудня в Харківській області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

За наявною інформацією, у момент поранення Басс перебував на позиціях. Точні обставини його поранення залишаються невідомими, оскільки другий військовий, який був поруч, також зазнав тяжких поранень і нині перебуває у стані медикаментозної коми.

Побратими зі складу розвідувально-ударної групи Rug Hamlet припускають, що причиною могла бути артилерійська атака, удар дрона або кинута граната. Усередині укриття, за їхніми словами, зберігалися боєприпаси, гранати та газові балони.

Із масштабними опіками тіла "Француза" евакуювали до одного з опікових відділень у Польщі. Однак ушкодження шкіри, легень і нирок виявилися надто важкими. Польський доброволець помер 31 грудня.

Кацпер Басс фото з приватного архіву, опубліковане onet

За понад три роки перебування на фронті Кацпер Басс воював на більшості ключових напрямків. У 2022 році його було нагороджено українською державною відзнакою "За мужність". У 2023 році він отримав "Хрест хоробрих" – військову нагороду Збройних сил України за особливі заслуги на фронті.

Все доросле життя "Француза" було пов’язане з військовою службою. Після досягнення повноліття він намагався вступити до польської артії, однак тоді йому порадили продовжити навчання. Згодом, у 19 років, він приєднався до Французького іноземного легіону, звідки й походить його позивний.

У жовтні 2022 року він прибув в Україну і після короткого періоду підготовки був направлений на позиції на напрямках Сватового та Куп’янська.

У листопаді у Києві попрощались із 21-річним угорцем, який загинув, захищаючи Україну.

Раніше стало відомо, що в російсько-українській війні під Ізюмом у Харківській області загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла.