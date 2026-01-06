СМИ: на войне в Украине погиб эстонский россиянин, присоединившийся к армии РФ

Эстонское издание узнало о гибели на фронте в Украине жителя Эстонии, вероятно, этнического русского, присоединившегося к армии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает местное издание Virumaateataja.

По данным редакции, речь идет о 54-летнем мужчине из города Тапа на севере Эстонии. Он занимался бизнесом и входил в попечительский совет местной русскоязычной школы.

Летом 2025 года он якобы уехал в Россию и там вступил в ряды российской армии, после чего оказался на фронте в Украине. По информации издания, в ноябре 2025 года он погиб.

В начале января стало известно о смерти в больнице гражданина Польши, который с 2022 года воевал в Силах обороны Украины и получил ранения в Харьковской области.

В ноябре в Киеве попрощались с 21-летним венгром, который погиб, защищая Украину.

Напомним, летом 2025 года россиянина из эстонской Нарвы приговорили к заключению за шпионаж.