В Естонії росіянина з Нарви відправили до в'язниці за шпигунство

В Естонії Віруський повітовий суд визнав винним громадянина Росії, який проживає в Нарві, у шпигунстві проти Естонії та засудив його до шести з половиною років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Державна прокуратура звинуватила Павла Капустіна у розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та у сприянні їй, у поданні неправдивих даних до державного органу, а також у порушенні санкцій.

Суд призначив йому шість з половиною років реального ув’язнення за спрощеною процедурою (угода про визнання вини) та, на вимогу прокуратури, конфіскував майно на суму майже 90 тисяч євро.

Згідно зі спільною заявою прокуратури та Поліції безпеки, Капустін свідомо встановив контакт з Федеральною службою безпеки Росії, збирав та передавав спецслужбі інформацію та ресурси, чим вчинив дії, спрямовані проти безпеки Естонії.

Паралельно зі шпигунством Капустін займався перевезенням санкційних товарів із Естонії до Росії. Поліція безпеки встановила, що особи з Росії замовляли в нього предмети розкоші, які підпадають під санкції. Капустін замовляв ці товари в Нарву, а потім організовував їх транспортування до Росії та передавав замовникам.

Крім того, Капустін був визнаний винним у наданні неправдивої інформації Департаменту поліції та прикордонної охорони під час подання заявки на дозвіл на проживання.

На початку липня в Естонії засудили двох громадян Молдови за підпал ресторану Slava Ukraina.

Ще раніше в Естонії прокремлівський активіст програв суд щодо заборони в'їзду в країни Шенгену.