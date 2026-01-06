У Польщі – значні перебої на залізниці через нещасний випадок

У вівторок, 6 січня, на залізничній станції у Малопольському воєводстві Польщі поїзд збив чоловіка, внаслідок чого спостерігаються значні перебої в залізничному русі в країні.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, інцидент сталася незадовго після 14:00 в селі Білий Дунаєць.

Поїзд, що прямував із Закопаного до Гдині і перевозив близько 650 пасажирів, збив людину на колії.

Попри швидку реакцію служб екстреної допомоги, життя потерпілого врятувати не вдалося.

Жоден із пасажирів поїзда не постраждав внаслідок інциденту.

Наразі на місці події працюють усі служби екстреної допомоги. Територія охороняється, а обставини інциденту розслідуються.

Для 650 пасажирів поїзда організували транспорт.

Водночас внаслідок інциденту спостерігаються значні перебої в залізничному русі. Очікується, що вони можуть тривати ще кілька годин.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.