Во вторник, 6 января, на железнодорожной станции в Малопольском воеводстве Польши поезд сбил мужчину, в результате чего наблюдаются значительные перебои в железнодорожном движении в стране.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По предварительным данным, инцидент произошел незадолго после 14:00 в селе Белый Дунаец.

Поезд, следовавший из Закопане в Гдыню и перевозивший около 650 пассажиров, сбил человека на рельсах.

Несмотря на быструю реакцию служб экстренной помощи, жизнь пострадавшего спасти не удалось.

Ни один из пассажиров поезда не пострадал в результате инцидента.

Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренной помощи. Территория охраняется, а обстоятельства инцидента расследуются.

Для 650 пассажиров поезда организовали транспорт.

В то же время в результате инцидента наблюдаются значительные перебои в железнодорожном движении. Ожидается, что они могут продолжаться еще несколько часов.

Как сообщалось ранее, 5 января из-за снегопада в Нидерландах не курсировали международные поезда Eurostar.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Британии.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.