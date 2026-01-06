Колишні чеські дипломати вважають адекватною реакцію посла України на заяви Окамури

Колишні чеські посли вважають адекватною реакцію українського посла Васила Зварича на антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Реакція посла України в Чехії Василя Зварича на новорічну промову Окамури була, на думку колишнього посла в США і депутата Європарламенту Александра Вондри, цілком адекватною ситуації. "Я в минулому був послом, і якби лідер приймаючої країни назвав мій уряд хунтою, я б відреагував точно так само", – сказав він.

Колишній посол в Ізраїлі Томаш Пояр, який до грудня обіймав посаду радника з питань національної безпеки уряду Петра Фіали, очікував би, що чеський посол висловив би чітке заперечення, якби спікер іноземного парламенту грубо висловився про Чеську Республіку.

Посол Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва, після чого новий очільник МЗС Чехії Петр Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.