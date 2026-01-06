Бывшие чешские дипломаты считают адекватной реакцию посла Украины на заявления Окамуры

Бывшие чешские послы считают адекватной реакцию украинского посла Василия Зварича на антиукраинские зави спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Реакция посла Украины в Чехии Василия Зварича на новогоднюю речь Окамуры была, по мнению бывшего посла в США и депутата Европарламента Александра Вондры, вполне адекватной ситуации. "Я в прошлом был послом, и если бы лидер принимающей страны назвал мое правительство хунтой, я бы отреагировал точно так же", – сказал он.

Бывший посол в Израиле Томаш Пояр, который до декабря занимал должность советника по вопросам национальной безопасности правительства Петра Фиалы, ожидал бы, что чешский посол выразил бы четкое возражение, если бы спикер иностранного парламента грубо высказался о Чешской Республике.

"Если бы спикер иностранного парламента грубо высказался о Чехии, я бы ожидал, что наш посол в этой стране выразит четкое возражение", – сказал Пояр.

Посол Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства, после чего новый глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.