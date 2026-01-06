Литва повідомляє про різке зростання вторинної міграції через Латвію

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила, що вторинна міграція з Латвії до Литви минулого року зросла більш ніж удвічі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Державна прикордонна служба Литви посилається на посилення тиску вздовж східного кордону Європейського Союзу, пов'язаного з Білоруссю.

Як зазначили у VSAT, у 2025 році литовські прикордонники затримали 1288 мігрантів, які в'їхали до Латвії з Білорусі, а потім намагалися дістатися до Західної Європи – переважно до Німеччини – через Литву та Польщу.

Для порівняння, у 2024 році було затримано 540 осіб.

Більшість затриманих заявили, що вилетіли зі своїх країн походження до Росії за дійсними проїзними документами, а потім поїхали на автомобілі до Білорусі.

За допомогою контрабандистів вони перетнули кордон з Латвією, після чого їх забрали в заздалегідь обумовлених місцях і відвезли на захід.

Інші повідомили, що подорожували зі своїх країн через Об'єднані Арабські Емірати або Туреччину безпосередньо до Білорусі. Серед затриманих минулого року найбільші групи становили громадяни Сомалі (459 осіб) та Афганістану (162 особи).

З мігрантів, які подорожували через Латвію, 825 осіб, що становить 64 %, були затримані литовськими прикордонниками, а 436 – польськими.

Після оформлення документів литовські прикордонники зазвичай повертають їх латвійським прикордонникам.

Також прикордонна служба Литви повідомила, що 17% затриманих втекли з центрів розміщення іноземців у Латвії, куди їх помістили після затримання латвійськими прикордонниками та подання ними прохань про надання притулку.

Поки їхні прохання розглядалися, мігрантам було дозволено вільно пересуватися Латвією, що деякі з них використали, щоб покинути країну і продовжити шлях на захід через Литву та внутрішні кордони ЄС.

Більшість мігрантів подорожували автомобілем за допомогою контрабандистів, іноді групами по понад 10 осіб.

Влада також виявила випадки, коли мігранти намагалися скористатися регулярними автобусними рейсами, часто з підробленими документами, проїзними документами інших осіб або взагалі без документів.

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону. З 2021 року, коли почалася міграційна криза, спричинена Білоруссю, понад 200 тисяч нелегальних мігрантів отримали відмову у в'їзді до Польщі, Литви та Латвії.