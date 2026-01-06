Литва сообщает о резком росте вторичной миграции через Латвию

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила, что вторичная миграция из Латвии в Литву в прошлом году выросла более чем вдвое.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Государственная пограничная служба Литвы ссылается на усиление давления вдоль восточной границы Европейского Союза, связанного с Беларусью.

Как отметили в VSAT, в 2025 году литовские пограничники задержали 1288 мигрантов, которые въехали в Латвию из Беларуси, а затем пытались добраться до Западной Европы – преимущественно в Германию – через Литву и Польшу.

Для сравнения, в 2024 году было задержано 540 человек.

Большинство задержанных заявили, что вылетели из своих стран происхождения в Россию по действительным проездным документам, а затем поехали на автомобиле в Беларусь.

С помощью контрабандистов они пересекли границу с Латвией, после чего их забрали в заранее оговоренных местах и отвезли на запад.

Другие сообщили, что путешествовали из своих стран через Объединенные Арабские Эмираты или Турцию непосредственно в Беларусь. Среди задержанных в прошлом году самые большие группы составляли граждане Сомали (459 человек) и Афганистана (162 человека).

Из мигрантов, которые путешествовали через Латвию, 825 человек, что составляет 64%, были задержаны литовскими пограничниками, а 436 – польскими.

После оформления документов литовские пограничники обычно возвращают их латвийским пограничникам.

Также пограничная служба Литвы сообщила, что 17% задержанных сбежали из центров размещения иностранцев в Латвии, куда их поместили после задержания латвийскими пограничниками и подачи ими прошений о предоставлении убежища.

Пока их просьбы рассматривались, мигрантам было разрешено свободно передвигаться по Латвии, чем некоторые из них воспользовались, чтобы покинуть страну и продолжить путь на запад через Литву и внутренние границы ЕС.

Большинство мигрантов путешествовали на автомобиле с помощью контрабандистов, иногда группами по более 10 человек.

Власти также выявили случаи, когда мигранты пытались воспользоваться регулярными автобусными рейсами, часто с поддельными документами, проездными документами других лиц или вообще без документов.

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону. С 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Беларусью, более 200 тысяч нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.