Прем’єр Канади на тлі зазіхань Трампа: лише Данія та Гренландія вирішують майбутнє острова

Канадський прем’єр Марк Карні заявив, що тільки Данія та Гренландія можуть вирішувати питання про майбутнє арктичного острова.

Про це він заявив у вівторок, 6 січня, під час спілкування зі ЗМІ у Парижі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Такий коментар Карні дав на запитання щодо погроз США щодо анексії Гренландії.

"Майбутнє Гренландії вирішувати виключно народу Гренландії та Данії", – заявив він.

Також прем’єр Канади зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і підкреслив підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності Данії, включно із Гренландією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

А Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.