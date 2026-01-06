Премьер Канады на фоне посягательств Трампа: только Дания и Гренландия решают будущее острова

Канадский премьер Марк Карни заявил, что только Дания и Гренландия могут решать вопрос о будущем арктического острова.

Об этом он заявил во вторник, 6 января, во время общения со СМИ в Париже, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Такой комментарий Карни дал на вопрос об угрозах США по поводу аннексии Гренландии.

"Будущее Гренландии решать исключительно народу Гренландии и Дании", – заявил он.

Также премьер Канады встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и подчеркнул поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Дании, включая Гренландию.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

А Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.