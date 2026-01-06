ЗМІ: Італія дала "зелене світло" угоді ЄС з південноамериканськими країнами

Європейська комісія у вівторок, 5 січня, отримала вирішальну підтримку Італії щодо суперечливої угоди про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це стало відомо Reuters від ознайомленого співрозмовника, пише "Європейська правда".

Минулого місяця Італія та Франція зруйнували надії на укладення угоди в грудні, заявивши, що не готові її підтримати, доки не будуть вирішені побоювання фермерів щодо напливу дешевих товарів з МЕРКОСУР.

Однак 5 січня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала лист, надісланий Єврокомісією, в якому пропонується прискорити надання 45 млрд євро підтримки фермерам. Мелоні назвала це "позитивним і значним кроком вперед".

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда заявив, що Європейський Союз зараз пропонує збільшити видатки на італійське сільське господарство в 2028-2034 роках, а не скорочувати їх.

Згодом співрозмовник агентства у ЄС повідомив, що Італія тепер проголосує за торговельну угоду з МЕРКОСУР на засіданні в п'ятницю, 9 січня.

Також стало відомо, що ЄС скликав міністрів сільського господарства ЄС на термінові переговори в середу, 7 січня, щоб переконати Італію та інші країни-члени, які вагаються, підписати суперечливу угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія готова змінити свою позицію на користь підписання угоди.

Прем'єрка Італії Мелоні домагалася додаткових гарантій для сільськогосподарської галузі, а також додаткових коштів для фермерів з бюджету ЄС.