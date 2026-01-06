СМИ: Италия дала "зеленый свет" соглашению ЕС с южноамериканскими странами

Европейская комиссия во вторник, 5 января, получила решающую поддержку Италии по поводу спорного соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом стало известно Reuters от осведомленного собеседника, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце Италия и Франция разрушили надежды на заключение соглашения в декабре, заявив, что не готовы его поддержать, пока не будут решены опасения фермеров по поводу наплыва дешевых товаров из МЕРКОСУР.

Однако 5 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала письмо, направленное Еврокомиссией, в котором предлагается ускорить предоставление 45 млрд евро поддержки фермерам. Мелони назвала это "позитивным и значительным шагом вперед".

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобригида заявил, что Европейский Союз сейчас предлагает увеличить расходы на итальянское сельское хозяйство в 2028-2034 годах, а не сокращать их.

Впоследствии собеседник агентства в ЕС сообщил, что Италия теперь проголосует за торговое соглашение с МЕРКОСУР на заседании в пятницу, 9 января.

Также стало известно, что ЕС созвал министров сельского хозяйства ЕС на срочные переговоры в среду, 7 января, чтобы убедить Италию и другие колеблющиеся страны-члены подписать спорное соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком.

Ранее СМИ сообщали, что Италия готова изменить свою позицию в пользу подписания соглашения.

Премьер Италии Мелони добивалась дополнительных гарантий для сельскохозяйственной отрасли, а также дополнительных средств для фермеров из бюджета ЕС.