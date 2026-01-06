Кошта після "коаліції рішучих": ЄС візьме зобов’язання щодо гарантій безпеки для України
Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню у російсько-українській війні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Як відомо, 6 січня у французькому Парижі пройшла зустріч "коаліції рішучих".
"Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично і юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після вступу в силу режиму припинення вогню", – заявив Кошта опісля.
Він наголосив, що Європейський Союз долучиться до зусиль із забезпечення гарантій безпеки, яких потребує Україна для укладення будь-якої угоди про довготривалий мир.
Кошта зазначив, що ЄС буде підтримувати просування України на шляху до членства в Євросоюзі.
Також ЄС буде допомагати у покритті фінансових потреб України на наступні два роки за допомогою кредиту в розмірі 90 млрд євро, про який домовився Європейський Рада в грудні минулого року.
За його словами, частина цих коштів піде на підтримку збройних сил України, які є першою лінією оборони проти агресії.
Кошта наголосив, що ЄС "надасть допомогу за допомогою наших цивільних і військових місій ЄС на місці".
"Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого припинення вогню", – акцентував президент Європейської ради.
Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті декларації зустрічі "коаліції рішучих" також йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нападу на Україну.
Також писали, що на базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.