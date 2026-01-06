Кошты после "коалиции решительных": ЕС возьмет на себя обязательства по гарантиям безопасности

Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил о готовности ЕС взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня в российско-украинской войне.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, 6 января во французском Париже прошла встреча "коалиции решительных".

"Мы готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня", – заявил Кошта после.

Он подчеркнул, что Европейский Союз присоединится к усилиям по обеспечению гарантий безопасности, в которых нуждается Украина для заключения любого соглашения о долгосрочном мире.

Кошта отметил, что ЕС будет поддерживать продвижение Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Также ЕС будет помогать в покрытии финансовых потребностей Украины на следующие два года с помощью кредита в размере 90 млрд евро, о котором договорился Европейский Совет в декабре прошлого года.

По его словам, часть этих средств пойдет на поддержку вооруженных сил Украины, которые являются первой линией обороны против агрессии.

Кошты подчеркнул, что ЕС "окажет помощь с помощью наших гражданских и военных миссий ЕС на месте".

"Украина должна быть в сильнейшем положении – до, во время и после любого прекращения огня", – акцентировал президент Европейского совета.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте декларации встречи "коалиции решительных" также говорится о том, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.

Также писали, что на базе оперативного штаба "коалиции решительных" в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.