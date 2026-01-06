Зеленский заявил о предметных разговорах с американцами по поводу мониторинга нарушений мира

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи "коалиции решительных", передает "Европейская правда".

"Очень предметно мы говорили сегодня с американской командой о мониторинге, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать над этим. Это для нас очень важно. Один из наиболее важных компонентов – это сдерживание. Это инструмент, который не допустит новой российской агрессии", – сказал он.

Зеленский отметил, что удалось значительно продвинуться с американской переговорной группой в работе над документами и анонсировал новые встречи со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Он выразил надежду, что в ближайшее время возможно их подписание.

"Мы ценим готовность США оказать поддержку силам, которые должны не допустить повторения российской агрессии. Бекстоп от Америки для нас важен. Это должны быть гарантии, основанные на юридических обязательствах, в частности утвержденные конгрессом США", – заявил Зеленский.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.