Стармер: ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки – попереду

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про відмінний прогрес у переговорному процесі, але відзначив, що найважчі кроки попереду.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі після зустрічі "коаліції рішучих", передає "Європейська правда".

Стармер наголосив на важливості того, щоб європейські та американські союзники працювали пліч-о-пліч заради миру.

"Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли. Але найважчі ярди ще попереду", – сказав він.

Британський прем'єр назвав підписану декларацію про наміри щодо розміщення військ в Україні невід'ємною частиною зобов'язань підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Однак він повторив, що Путін "не готовий до миру".

"Протягом останніх кількох тижнів ми бачили протилежне. Подальші жахливі удари по Україні, вбивства та поранення цивільних осіб і відключення електроенергії для мільйонів людей в розпал зими", – зазначив Стармер.

Стармер також пообіцяв продовжувати тиск на Росію і підтримку України, а також заявив, що Велика Британія братиме участь у моніторингу перемир'я під егідою США.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.