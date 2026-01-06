Стармер: мы ближе к миру, чем когда-либо, но самые трудные шаги – впереди

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил об отличном прогрессе в переговорном процессе, но отметил, что самые трудные шаги впереди.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи "коалиции решительных", передает "Европейская правда".

Стармер подчеркнул важность того, чтобы европейские и американские союзники работали бок о бок ради мира.

"Мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но самые трудные ярды еще впереди", – сказал он.

Британский премьер назвал подписанную декларацию о намерениях по размещению войск в Украине неотъемлемой частью обязательств поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Однако он повторил, что Путин "не готов к миру".

"В течение последних нескольких недель мы видели противоположное. Дальнейшие ужасные удары по Украине, убийства и ранения гражданских лиц и отключение электроэнергии для миллионов людей в разгар зимы", – отметил Стармер.

Стармер также пообещал продолжать давление на Россию и поддержку Украины, а также заявил, что Великобритания будет участвовать в мониторинге перемирия под эгидой США.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.