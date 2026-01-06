Уиткофф: мы в основном завершили работу над гарантиями безопасности, вопросы земли остаются

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже, но они решительно настроены сделать все возможное, чтобы достичь мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи "коалиции решительных", передает "Европейская правда".

Уиткофф выразил надежду на "дальнейший прогресс в результате всего, что произошло сегодня".

"Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, то закончится навсегда", – сказал он.

"Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению работы над соглашением о процветании, которое будет самым прочным из всех, что когда-либо заключались странами, вышедшими из подобных конфликтов, и которое, как мы надеемся, откроет огромные возможности для украинского народа. И мы верим, что прочная экономика коррелирует и работает непосредственно с этими протоколами безопасности", – добавил Уиткофф.

Однако среди нерешенных вопросов он назвал "земельный" и "мы продолжим обсуждение этой темы"

"Надеемся, что нам удастся достичь определенных компромиссов по этому поводу, но я хочу сказать следующее. Мы здесь, чтобы посредничать и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этой цели", – заявил Уиктофф.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.