Мерц предлагает мониторить перемирие в Украине с территории одной из стран НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Германия может принять участие в действиях по обеспечению возможного перемирия в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи "коалиции решительных", цитируют немецкие СМИ, передает "Европейская правда".

"Это может включать, например, развертывание войск для Украины на соседней территории НАТО после перемирия", – сказал Мерц.

По его словам, федеральное правительство и парламент примут решение о характере и масштабах вклада Германии после того, как будут уточнены условия перемирия. "Мы принципиально не исключаем ничего", – добавил Мерц.

Мерц также призвал Киев обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране. Украина должна это гарантировать, сказал Мерц, чтобы эти молодые мужчины не уезжали в Германию, Польшу или Францию.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.