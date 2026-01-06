У Макрона обнародовали текст декларации о гарантиях безопасности для мира в Украине

Члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Текст декларации обнародовал Елисейский дворец, передает "Европейская правда".

Участники встречи в Париже 6 января подчеркнули приверженность справедливому и прочному миру в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и приветствовали достигнутый прогресс, в частности в ходе обсуждений между американцами, украинцами, европейскими и другими партнерами.

"В частности, Коалиция четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей коллективной безопасности Украины и евроатлантической безопасности. Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и длительной безопасности Украины должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения, и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины", – говорится в тексте.

Подписанты готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими соответствующими правовыми и конституционными договоренностями.

Гарантии будут включать следующие компоненты:

Участие в предложенном механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США.

Поддержка Вооруженных сил Украины: Коалиция договорилась продолжать предоставлять критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение Вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивой боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания.

Многонациональные силы для Украины, сформированные за счет взносов стран-участниц коалиции, для поддержки восстановления Вооруженных сил Украины и сдерживания.

Обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира.

Обязательства углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.

Подписанты также решили создать координационную группу США/Украина/Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.