Бельгія готова надати авіацію та флот для забезпечення миру в Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення війни його країна надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Про це він написав у соцмережі X за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, передає "Європейська правда".

Де Вевер назвав засідання "коаліції рішучих" продуктивним і вирішальним.

"Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій", – оголосив він.

Відтак, за його словами, внесок Бельгії буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері підготовки.

"Важливо, що ці зусилля будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а також моніторингом під керівництвом США, що забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності", – додав прем’єр Бельгії.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Також члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.