Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения мира в Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Об этом он написал в соцсети X по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже, передает "Европейская правда".

Де Вевер назвал заседание "коалиции решительных" продуктивным и решающим.

"Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания военных действий", – объявил он.

Поэтому, по его словам, вклад Бельгии будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также на усилиях в сфере подготовки.

"Важно, что эти усилия будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США, а также мониторингом под руководством США, что обеспечит эффективное сдерживание и позволит достичь долгосрочной стабильности", – добавил премьер Бельгии.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

Также члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.