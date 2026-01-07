Антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії змотивували чехів донатити більше на ЗСУ

Антиукраїнські заяви в новорічній промові спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури призвели до суттєвого збільшення пожертв чехів на зброю для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив лідер чеської ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) Мартін Ондрачек у коментарі "Укрінформу".

Ініціатива Dárek pro Putina регулярно організовує збори на закупівлю техніки та боєприпасів для Збройних Сил України. За словами Ондрачека, після новорічного виступу Окамури пожертви почали зростати.

"Окамура опублікував свою промову 1 січня вранці, й того дня ми отримали 780 тис. крон (майже 26,5 тис. євро), 2 лютого – 954 тис. крон (32,35 тис. євро) – це надзвичайно високі суми – враховуючи, що ще були різдвяні свята, і багато людей зробили для нас подарунки, які вони надіслали ще в грудні", – повідомив лідер ініціативи.

Він порівняв з рівнем донатів в перші два дні минулого року: 162 тис. крон і 191 тис. крон відповідно. Мартін Ондрачек зазначив, що таку ситуацію спостерігають не вперше: донати зростають, коли на адресу України лунають образи або погрози.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" та спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.

А Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

6 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у розмові зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою домовився "перегорнути сторінку" після скандалу зі спікером.