Україна і Чехія домовились "перегорнути сторінку" після скандалу зі спікером Окамурою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав "змістовну та конструктивну" розмову зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою щодо двосторонніх відносин між країнами на тлі нещодавнього скандалу, який спричинили висловлювання спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга привітав свого колегу з призначенням на посаду глави МЗС та подякував Чехії за незмінну підтримку України.

"Насамперед ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства", – наголосив український міністр.

Також він поінформував Мацінку про велику зацікавленість України у подальшій співпраці з Чехією у сфері оборони, а також про участь Чехії у відновленні України. Міністри обговорили ситуацію на полі бою та атаки Росії на енергетичну систему.

Окрім цього, Сибіга та Мацінка поспілкувалися щодо останніх мирних зусиль та погодилися, що "немає альтернативи змушенню Росії якнайшвидше припинити свою агресію".

"Я запросив Петра Мацінку до України, і він підтвердив свою поїздку в найближчому майбутньому. Я з нетерпінням чекаю на візит свого чеського колеги до Києва", – підсумував глава українського МЗС.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура, виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.

А Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.